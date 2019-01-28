أبها 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واسنفذت رئيسة قسم اللغة العربية منسقة مشروع تحدي القراءة العربي بمكتب التعليم بخميس مشيط زهبة آل ذياب أمس ، ورشة تدريبية بعنوان " آلية التحكيم لمشروع تحدي القراءة العربي في دورته الرابعة" .واستهدفت الورشة منسقات المشروع من معلمات اللغة العربية في عدد من مدارس المحافظة، بهدف غرس حب القراءة في نفوس الطلاب والطالبات وإحداث نهضة في القراءة من خلال تفعيل مشروع تحدي القراءة ونشره في مدارس وجامعات الوطن العربي، إضافة إلى تعزيز الحس الوطني والعربي وتكوين جيل من المتميزين والمبدعين ،وتنشيط حركة التأليف وتنمية مهارات التعلم الذاتي والتفكير الناقد والإبداعي ومهارات الاستيعاب والتعبير بطلاقة وفصاحة ، كما تم خلال الورشة عرض شروط الكتاب المقروء ومراحل التصفيات و أسئلة مصفوفة تقدير الدرجات ونموذج "ض' النهائي ، ونماذج لجوازات التحدي ،وآلية العمل فيها، واختتم اللقاء بطرح التوصيات الخاصة بمحاور الورشة .//انتهى//17:14ت م0203