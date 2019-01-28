أبوظبي 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واساستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة في دولة الإمارات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان اليوم، بمطار الرئاسة في أبوظبي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح.وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الأخوية بين البلدين، واستعراض التعاون المشترك في مختلف المجالات وسبل تطويرها.// انتهى //17:14ت م0204