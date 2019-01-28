بغداد 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واسالتقى الرئيس العراقي برهم صالح في بغداد اليوم مبعوث الرئيس الكوري الخاص "هان بيونغ دو" الذي يقوم بزيارة رسمية للعراق على رأس وفد رفيع.وأفاد بيان رئاسي عراقي بأن الرئيس العراقي أبدى خلال المقابلة ترحيب بلاده بمشاركة الشركات الكورية ورجال الأعمال الكوريين في عملية الاستثمار في قطاعات البناء والطاقة والصناعة وإعمار وبناء المدن العراقية.من جانبه، أكد المبعوث الكوري استعداد بلاده للإسهام بحركة البناء والإعمار بالعراق في مختلف المجالات.// انتهى //17:14ت م0205