ثقافي / ثقافة وفنون المدينة المنورة تشارك في فعاليات " شتاء طنطورة "
الاثنين 1440/5/22 هـ الموافق 2019/01/28 م واس
المدينة المنورة 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واس
شارك عدد من منسوبي جمعية الثقافة والفنون بالمدينة المنورة في " مهرجان شتاء طنطورة " البرنامج الفني والثقافي الذي أطلقته الهيئة الملكية لمحافظة العلا ، كما قام الوفد المشارك بزيارة لعدد من المواقع التراثية والأثرية التي تحتضن فعاليات مختلفة خلال المهرجان .
وأوضح مدير عام جمعية الثقافة والفنون بمنطقة المدينة المنورة مشعل التهامي أن ما تشهده محافظة العلا من حراك ثقافي وفني سيساهم في دعم المنظومة الفنية والثقافية بالمنطقة و داعم كبير للنشاط الثقافي بنقله الموروث التاريخي والثقافي الذي تتميز به المنطقة ، مبيناً أن الزيارة تأتي في إطار التعاون بين الهيئة الملكية لمحافظة العلا وجمعية الثقافة والفنون بالمدينة المنورة وتعزيز التواصل الثقافي والفني والتراثي بينهما .
يذكر أن الوفد المشارك ضم عدداً من روساء اللجان المختلفة بجمعية الثقافة والفنون بالمدينة المنورة بالإضافة إلى عدد من الشخصيات الإعلامية والمثقفين .
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17:15ت م
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