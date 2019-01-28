المدينة المنورة 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واسشارك عدد من منسوبي جمعية الثقافة والفنون بالمدينة المنورة في " مهرجان شتاء طنطورة " البرنامج الفني والثقافي الذي أطلقته الهيئة الملكية لمحافظة العلا ، كما قام الوفد المشارك بزيارة لعدد من المواقع التراثية والأثرية التي تحتضن فعاليات مختلفة خلال المهرجان .وأوضح مدير عام جمعية الثقافة والفنون بمنطقة المدينة المنورة مشعل التهامي أن ما تشهده محافظة العلا من حراك ثقافي وفني سيساهم في دعم المنظومة الفنية والثقافية بالمنطقة و داعم كبير للنشاط الثقافي بنقله الموروث التاريخي والثقافي الذي تتميز به المنطقة ، مبيناً أن الزيارة تأتي في إطار التعاون بين الهيئة الملكية لمحافظة العلا وجمعية الثقافة والفنون بالمدينة المنورة وتعزيز التواصل الثقافي والفني والتراثي بينهما .يذكر أن الوفد المشارك ضم عدداً من روساء اللجان المختلفة بجمعية الثقافة والفنون بالمدينة المنورة بالإضافة إلى عدد من الشخصيات الإعلامية والمثقفين .// انتهى //17:15ت م0206