القاهرة 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واسعقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية بالقاهرة، جلسة مباحثات ثنائية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يزور مصر حالياً على رأس وفد فرنسي رفيع المستوى، تناولت عددا من الملفات المتعلقة بالعلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية وقضايا المنطقة.وعقد الجانبان عقب الجلسة الثنائية، مباحثات موسعة بمشاركة وفدي البلدين الرسميين، تلاها توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين.وتضمنت الاتفاقات مذكرة تفاهم في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وقرض بـ 60 مليون يورو ومنحة 2 مليون يورو لصالح وزارة المالية المصرية، ومذكرة تمويل المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، ومذكرة تفاهم للتعاون بين الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب والمدرسة الوطنية الفرنسية للإدارة "إينا"، وإعلان نوايا بين وزارتي الصحة للتعاون لإقامة مشروع مشتقات الدم، وإعلاناً بين حكومتي مصر وفرنسا لتعزيز التعاون الثقافي والفني والفرانكفوني والعلمي والجامعي.// انتهى //18:17ت م0231