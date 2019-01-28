بروكسل 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واسأطلقت المفوضية الأوروبية بوصفها الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي مشاورات محددة حول الدور العالمي لليورو في أسواق الصرف الأجنبي.وقالت المفوضية في بيان لها في بروكسل إنه وكجزء من عملها لاستكشاف كيفية زيادة الدور الدولي لليورو فقد أطلقت مشاورات إضافية موجهة إلى المؤسسات المالية وأصحاب المصلحة الآخرين لفهم متعمق لأسواق الصرف الأجنبي.وأوضح البيان أن الهدف هو تقييم دور اليورو في هذه الأسواق، خاصة بالمقارنة مع العملات الرئيسية الأخرى، وتحديد ما إذا كان تداول اليورو يتم بشكل فعال وعلى أساس سيولة سوق كافية.كما ستقوم الاستشارة بتقييم الدور الذي تلعبه مصارف منطقة اليورو في أسواق الصرف الأجنبي.ويأتي التحرك في أعقاب الجولة الأولى من المشاورات التي بدأت في 23 يناير بشأن السلع الزراعية والغذائية، والمعادن وصناعات قطاع النقل في ميدان الطائرات والنقل البحري والسكك الحديدية.وسوف تتبع الاستشارات في مجال الطاقة.ولفت الجهاز التنفيذي الأوروبي إلى أن هذه المشاورات هي متابعة لاتصالات ديسمبر 2018 "نحو دور دولي أقوى لليورو" ، والذي حدد فوائد الدور الدولي المعزز لليورو للاتحاد الأوروبي والنظام المالي الدولي والمبادرات المقترحة لتعزيز اليورو ووظيفته.وستبقى المشاورات التي بدأت مفتوحة حتى نهاية مارس 2019، بالإضافة إلى ذلك ، ستعقد المفوضية مناقشات حول الدور الدولي المتزايد لليورو في المنتديات العامة المختلفة.// انتهى //18:17ت م0232