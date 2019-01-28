الرياض 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واسثمّن معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السويلم نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام "إنسان"، تعاون سمو رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب صاحب السمو الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري آل سعود، في تحمل المركز الوطني للقياس تكاليف اختبارات قياس لأبناء مستفيدي جمعية "إنسان".وأكد السويلم في تصريح بعد توقيع اتفاقية التعاون مع المركز الوطني للقياس، اليوم، بمقر قياس بالرياض، أن الجمعية لديها أيتام وتهتم بتعليمهم وإتاحة الفرصة لأن يكونوا مبدعين، وأن سمو رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب كان مساهمةً في إشراك الهيئة ممثلة بالمركز الوطني للقياس في دعم الأيتام، وتحمل المركز تكاليف اختبارات قياس لطلاب وطالبات جمعية " إنسان " المسجلين لدى الجمعية، والمشاركة في تحمل مسؤولية هذه الفئة الغالية.يذكر أن الهدف من الاتفاقية يتمثل في إعفاء أبناء مستفيدي جمعية "إنسان" المسجلين لدى الجمعية من تكاليف اختبارات قياس، من أصحاب الفئة السنية من سن (6) سنوات إلى (26) سنة، وتشمل الاختبارات اختبار موهبة، القدرات العامة، التحصيل العلمي، القدرات العامة للجامعيين، كفايات اللغة الإنجليزية "step".// انتهى //18:18ت م0233