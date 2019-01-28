القاهرة 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واسواصلت البورصة المصرية مكاسبها القوية للجلسة الثانية على التوالي اليوم، بعد تسجيل أكبر مكاسب يومية لها في العام الجديد 2019 أمس الأحد بدعم من عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار على الأسهم الكبرى والقيادية وسط أنباء إيجابية عديدة شهدتها السوق مطلع هذا الأسبوع.وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مكاسب قدرها 3.7 مليارات جنيه، ليصل إلى 783.1 مليار جنيه عند الإغلاق، بعد تداولات كلية بلغت 1.3 مليار جنيه.وربح مؤشر البورصة الرئيسي (إيجي إكس 30) ما نسبته 0.68 % لينهي التعاملات عند مستوى 13911.34 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) نحو 0.22 % مسجلًا 685.93 نقطة، وصعد مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا بنسبة 0.16 % ليغلق عند مستوى 1727.2 نقطة.// انتهى //18:22ت م0235