تونس 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واسوقعت تونس والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي اتفاقية قرض بـقيمة 30 مليون دينار كويتي للإسهام في بناء سدين مائيين بمناطق الكاف وباجة بالشمال الغربي التونسي .جاء ذلك في حفل أقيم بوزارة التنمية التونسية بحضور مدير عام الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي عبد اللطيف يوسف الحمد الذي يزور تونس حاليا .ومنح الصندوق تونس، على امتداد 45 سنة من التعاون، 61 قرضاً لتمويل 60 مشروعاً باعتمادات إجمالية قيمتها 1010 مليون دينار كويتي شملت السدود المائية والطرقات السريعة والصناعة والفلاحة والتعليم والقطاع الخاص.// انتهى //18:23ت م0236