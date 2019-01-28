الرياض 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واسقَبِلَ مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم رسمياً الاستقالة التي تقدم بها أعضاء المجلس (علي الشعيلان، ورهام العنيزان، وروجر درابر).وكشف مجلس إدارة الاتحاد عن تعيين أحمد الراشد، وحمزة إدريس عضوين في المجلس، مقدماً الشكر للأعضاء المستقيلين على ما قدموه خلال الفترة الماضية، متمنياً التوفيق لهم في مسيرتهم العملية المقبلة.جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الذي عُقد ظهر اليوم الاثنين في مقر الاتحاد بالرياض برئاسة رئيس الاتحاد قصي الفواز.وشهد الاجتماع إعادة تشكيل اللجنة الفنية برئاسة أحمد الراشد، ولجنة الانضباط برئاسة الدكتور أيمن الرفاعي، ولجنة المسابقات برئاسة عبدالإله مؤمنة، كما اعتمد المجلس تشكيل لجنة برئاسة عمر باخشوين لدراسة عدد اللاعبين الأجانب في الدوري.واستعرض الاجتماع مشاركة المنتخب الوطني الأول في كأس أمم آسيا (الإمارات 2019)، وقرر المجلس إرجاء البت في عقد المدير الفني للمنتخب الأول خوان بيتزي إلى حين استلام التقارير الفنية والإدارية.// انتهى //18:24ت م0237