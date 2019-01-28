الرياض 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واستحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز ، أمير منطقة المدينة المنورة، وبحضور الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني سعادة الدكتور عبدالله بن محمد الفوزان يدشّن غداً الثلاثاء مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بالشراكة مع جامعة طيبة برنامج سفراء الوسطية في نسخته الثالثة، في مقر الجامعة بالمدينة المنورة ، وبمشاركة 30 جامعة، ولمدة ثلاثة أيام .ويستهدف برنامج سفراء الوسطية الثالث الطلاب والطالبات الجامعيين في المملكة والذي تنفذه أكاديمية الحوار للتدريب لبناء الشخصية الشبابية الوسطية وتحسين نمط حياة الشبابالجامعي و بناء مجتمع وطني ينعم أفراده بأسلوب حياة متوازن يسود فيه التعايش والتلاحم الوطني و تكوين مشاريع مستدامه من خلال إنشاء مبادرات وريادة مجتمعية ومشروعات طلابية وطنية مستمدة من المرتكزات التي يقوم عليها الوطن في كافة مجالاته وتعتمد على التطبيق الميداني للإسهام في تفعيل رؤية المملكة 2030 م ، من خلال مجموعة من الطلاب والطالبات وإنشاء أندية ريادة مجتمعية تنشر الفكر الوسطي والإعتدال في مختلف مناطق المملكة عبر تفعيل الريادة المجتمعية .ويتطلع مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني وجامعة طيبة إلى تنفيذ مشروع سفراء الوسطية الثالث باستخدام الوسائل التي تساعد على إبراز مناشط وبرامج وإنجازات البرنامج ورسمهويته ومساره من خلال ثلاثة مجالات تتمحور في تنفيذ برنامج سفراء الوسطية الثالث بجميع متطلباته الإجتماعية والثقافية والتدريبية والتنظيمية ، كما يهدف برنامج الوسطية في نسخته الثالثة إلى تعميق وبناء الشخصية الشبابية الوسطية في الفكر والعمل والسلوك وربط مفاهيم الوسطية بالعمل والتطبيق وتحقيق التآلف بين الشباب الجامعي وتلاحمه وتدريب الشباب على الحوار والإنصات إلى الآراء ومناقشتها وتمكين الشباب من خلال اندية الريادة المجتمعية المتخصصة في نشر وتعزيز المفهوم الشمولي للتوسط والاعتدال.ويتضمن اللقاء الذي تستمر فعالياته لمدة ثلاثة أيام ’ جلسات حوارية عن الوسطية ومفهومها يقدمها 3 من المختصين و12 طالب ، كما يشمل برنامج الوسطية عقد أكاديمية الحوار دوراتتدريبية تستهدف 60 طالب وطالبه يمثلون 30 جامعة على المناظرات الحوارية من خلال أربعة برامج تدريبية متخصصة في صناعة الريادة المجتمعية يقدمها نخبة من المدربين المتميزين ، بالإضافة إلى مسابقة أندية الوسطية للريادة المجتمعية وهي مسابقة تنافسية بين أندية الجامعات والكليات تركز على قوة الانتشار لمشاريع النادي وعمق التأثير وجودة العمل وسيتم التقييم بشكل دوري لتعلن الأندية الفائزة نهاية العام وتكرم المراكز الخمسة الأولى.// انتهى //18:30ت م0238