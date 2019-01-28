الدمام 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واسأطلقت جمعية " ود " الخيرية للتكافل والتنمية الأسرية بمحافظة الخبر، أمس، أول مشروع نوعي بالمنطقة الشرقية لدعم وتأهيل فتيات المدارس داخل المرحلتين المتوسطة والثانوية ومعالجة حالات العنف والإيذاء بمختلف مظاهرها.ويأتي هذا المشروع بالشراكة مع إدارة التعليم، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة مستهدفة مايقارب 3 آلاف طالبة في أحياء الثقبة بالخبر من خلال برامج تنموية تطويرية متنوعة.وأوضحت رئيس مجلس إدارة الجمعية نعيمة الزامل أن المشروع يهدف لتخريج جيل قادر على العطاء والتميز بمختلف المجالات الحياتية في أحياء الثقبة ، مبينة أن الفكرة انبثقت من تلمس الجمعية لاحتياجات فتيات الأسر محدودة الدخل التي ترعاها في هذه الأحياء وقضايا العنف والإيذاء التي تم رصدها من خلال دراسات ميدانية بمدارس البنات بالمرحلتين المتوسطة والثانوية نتيجة الإشكاليات الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهونها.وأشارت الزامل إلى أن المشروع يستهدف مايقارب 3 آلاف طالبة من عمر 12 وحتى 17 سنة بالمرحلتين المتوسطة والثانوية بمدارس البنات بأحياء الثقبة من خلال تقديم نخبة من البرامج التنموية والتطويرية داخل مقراتهن إضافة لإمكانية إلحاقهن في برامج تدريبية خارج المدارس بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة .// انتهى //18:35ت م0240