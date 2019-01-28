عمّان 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واسالتقى رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأردنية الفريق الركن محمود فريحات اليوم، قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول جوزيف فوتيل، الذي يزور الأردن حاليًا.وبحث الجانبان وفق بيان صحفي، آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وأوجه التعاون والتنسيق المشترك وسبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين.// انتهى //18:39ت م0242