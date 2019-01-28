القاهرة 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واسقررت لجنة الطوارئ بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، إجراء قرعة بطولة كأس أمم إفريقيا المقرر إقامتها بمصر يوم 12 أبريل القادم، على أن تنطلق البطولة يوم 21 يونيو وتستمر حتى 13 يوليو.وقررت اللجنة أيضاً، حسبما نشر الموقع الرسمي للكاف اليوم، أن مباريات منتخب البلد المضيف ستوضع نتائجها في الحسبان لتحديد المتأهلين للنهائيات عن التصفيات، التي تضم 12 مجموعة حيث يتأهل الأول والثاني مباشرة من المجموعات الـ11 التي لا تضم مصر.ووفقاً لقرار الكاف فبالنسبة لمجموعة البلد المضيف سيتأهل منتخب مصر مباشرة أما باقي الفرق فسيتوقف تأهلها على 3 حالات الأولى هي تصدر مصر المجموعة فيتأهل معها الوصيف أو حلولها في الوصافة فيتأهل معها المتصدر أو تأتي مصر ثالثة أو رابعة فتتأهل ومعها أول المجموعة.// انتهى //18:39ت م0243