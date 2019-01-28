إسلام آباد 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واسأعلن المتحدث باسم الجيش الباكستاني اللواء آصف غفور عن عملية تسييج الحدود مع أفغانستان ستكتمل العام المقبل.وأوضح في إيجاز صحفي اليوم أن عملية تسييج الحدود مع أفغانستان تهدف إلى الحد من تسلل العناصر الإرهابية عبر هذه الحدود، وإدارة عملية التنقل بين البلدين عبر المنافذ البرية بطريقة نظامية.وبيّن أن الجيش أكمل العمل على نحو 900 كيلومتر من السياج على الحدود مع أفغانستان من مجموع 2600 كيلومتر، وسيتم الانتهاء من هذه العملية خلال العام المقبل.وكشف عن أن ميزانية مشروع تسييج الحدود تبلغ حوالي 70 مليار روبية، مشيراً إلى أن السياج ساعد في الحد من تسلل الإرهابيين إلى الأراضي الباكستانية وبالتالي أدى إلى تراجع معدل الأعمال الإرهابية.// انتهى //18:41ت م0245