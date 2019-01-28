الرياض 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واساستقبل متحف المصمك بمدينة الرياض ما يزيد عن 200 ألف زائر خلال عام 2018، من أصحاب السمو الملكي الأمراء، و ضيوف الدولة وأعضاء السلك الدبلوماسي، وعدد من الجهات الحكومية والأهلية،ومدارس التعليم العام، والجامعات، والمراكز الصيفية ، والمواطنين والمقيمين من أفراد وعائلات من مختلف شرائح المجتمع.وبين مدير متحف المصمك ناصر العريفي ، أن عدد الطلاب والطالبات في مراحل التعليم العام من المدارس الحكومية والأهلية الذين زاروا متحف المصمك العام الماضي بلغ (7411) طالب وطالبة ، كما بلغ عدد طلاب برنامج عيش السعودية 2105 طالب وطالبة من مختلف مناطق المملكة، فيما وصل عدد الزوار الرسميين إلى (2749) زائر، وعدد الزوار من المواطنين والمقيمين (153992) زائرا.وأوضح أن المتحف قدم لزواره خلال العام الماضي العديد من البرامج والفعاليات والأنشطة المنوعة التي تتناسب مع كافة الفئات، بجانب المشاركة في الاحتفال باليوم الوطني الـ (88) للمملكة ، واليوم العالمي للمتاحف، والاحتفالات بعيد الفطر المبارك وعيد الأضحى المبارك، مبيناً أنه قُدمت عروض مرئية عن توحيد المملكة وصور للمباني التاريخية والتراثية في المناطق المختلفة بالمملكة، بجانب العديد من المطبوعات الخاصة بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.يشار إلى أن متحف المصمك يعد مقصداً سياحياً لضيوف الدولة والسياح وزوار العاصمة وسكانها إضافة إلى زيارات طلبة المدارس التعليم العام بجميع مراحله بنين وبنات وطلاب وطالبات الجامعات، ويستقبل المتحف الزوار طوال العام من الساعة 8 صباحاً إلى 9 مساءً، بما في ذلك إجازة نهاية الأسبوع الجمعة من الرابعة عصراً وحتى الثامنة مساءً ويوم السبت من التاسعة صباحاً وحتى الثامنة مساءً وإجازات الأعياد والعطل الرسمية.// انتهى //19:11ت م0253