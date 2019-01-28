الرياض 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واسترعى معالي مديرة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة هدى بنت محمد العميل، الحفل النسائي لختام فعاليات الدورة الثالثة والعشرين من جائزة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن الكريم للأطفال المعوقين، الذي يقام صباح يوم الاثنين 11 من فبراير المقبل بمقر جمعية الأطفال المعوقين بالرياض.وأعلنت الأمانة العامة للجائزة أنه تم استقبال 155 طلباً للمشاركة في هذه الدورة، وانطبقت شروط القبول على 96 طفلاً فقط، منهم 52 من البنين، و44 من البنات يمثلن العديد من مؤسسات الرعاية والجمعيات الخيرية والمدارس في مناطق المملكة.وأعرب أمين عام الجائزة عبدالعزيز السبيهين عن خالص الشكر والتقدير لمعالي الدكتورة هدى بنت محمد العميل على رعايتها الحفل الختامي النسائي للجائزة، مشيراً إلى أن ذلك يجسد ما تحظى به الجائزة من اهتمام وتفاعل ومساندة من الجميع منذ انطلاقتها عام 1417هـ، مؤكداً أن مواصلة تنظيم الجائزة طوال هذه السنوات يرسخ رسالتها، ويعزز ما حققته من أهداف تربوية وتأهيلية، وبما يتواكب مع ريادة المملكة العربية السعودية ومكانتها في خدمة كتاب الله الكريم.وأوضح السبيهين أن الأمانة العامة للجائزة استكملت استعداداتها لاستقبال الأطفال المشاركين وأولياء أمورهم والمرافقين، من حيث تنظيم البرامج والفعاليات المصاحبة للجائزة، والإقامة في الفنادق والاستقبالات والتنقلات للقادمين من خارج العاصمة الرياض وكذلك من خارج المملكة.// انتهى //19:13ت م0254