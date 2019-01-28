سياسي / سمو ولي العهد يعزي الرئيس البرازيلي في ضحايا انهيار سد جنوب شرق البرازيل
الاثنين 1440/5/22 هـ الموافق 2019/01/28 م واس
الرياض 22 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 28 يناير 2019م واس
بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس جايير بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية إثر نبأ انهيار سد جنوب شرق البرازيل وما نتج عنه من وفيات ومفقودين.
وقال سمو ولي العهد : " بلغني نبأ انهيار سد جنوب شرق البرازيل نتج عنه عدد من الوفيات والمفقودين ، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي وصادق المواساة ، راجياً عودة المفقودين سالمين".
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19:17ت م
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