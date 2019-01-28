الرياض 22 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 28 يناير 2019م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس جايير بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية إثر نبأ انهيار سد جنوب شرق البرازيل وما نتج عنه من وفيات ومفقودين.وقال سمو ولي العهد : " بلغني نبأ انهيار سد جنوب شرق البرازيل نتج عنه عدد من الوفيات والمفقودين ، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي وصادق المواساة ، راجياً عودة المفقودين سالمين".// انتهى //19:17ت م0256