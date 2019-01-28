سكاكا 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واسشهدت منطقة الجوف ليلة أمس كرنفالًا اختلطت فيه رائحة الزيتون بالمطر, بعد أن هطلت الأمطار الغزيرة على مدينة سكاكا مقر إقامة مهرجان الزيتون بالجوف في نسخته الثانية عشرة, والذي تنظمه أمانة المنطقة تحت شعار "زيتوننا ثروة" ويستمر حتى السابع والعشرين من شهر جمادى الأول, ولم يمنع المطر زوار المهرجان من الاستمتاع بفعالياته وعروضه, بعد أن تحولت ساحة مركز الأمير عبدالإله الحضاري للوحة ملونة من مظلات المطر, وصارت أرضه الخضراء مرايا تشع جمالاً لتعكس هوية الجوف "أرض الزيتون".واستمرت الأمطار طيلة يوم أمس بعدما بدأت الهطول صباحاً وحتى صباح اليوم , حولت الساحات والمواقع العامة لأودية تسيل بمياه الأمطار.واستمتع زوار المهرجان بأجواء المنطقة وعروض معارض المهرجان , تغطيهم مظلات المطر وتعطرهم رائحة الزيتون, وتنعشهم القهوة التي تتنوع على أرض المهرجان بمحلات مختلفة وبأشكال متنوعة, في أجواء جذبت الكثيرين للاستمتاع بالكرنفال الحافل , وتجول الزوار في معارضه المختلفة حيث يضم العديد من المعارض أولها معرض الزيتون والذي يضم 60 مزارعا يقدمون منتجاتهم من الزيت والزيتون, ومعرض الأسر المنتجة الذي يضم مجموعة من الفتيات اللاتي يقدمن المأكولات الشعبية والحلويات بصناعة أيديهن, وبيت الصحة ويضم مجموعة من العيادات والأجنحة , ومعرض الرياضة ويقدم عروضه للشباب والأطفال ويتيح الفرصة للفتيات للمشاركة فيه, ومعرض الجهات الحكومية .وعلى مسرح المهرجان تقدم العروض الترفيهية والأمسيات الثقافية والغنائية والمحاضرات التوعية .// انتهى //19:18ت م0257