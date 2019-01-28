جدة 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واسأبرمت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC ، العضو في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية IsDB اليوم , اتفاقية شراكة مع هيئة تنمية الصادرات السعودية تهدف إلى دعم جهود تنفيذ وبلورة مبادرة تحفيز تمويل الصادرات التي أعلن عنها ، في إطار خطة تحفيز القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية.وتأتي هذه المبادرة في أعقاب الأمر الملكي السامي القاضي بإنشاء بنك الاستيراد والتصدير السعودي في مطلع شهر أكتوبر من العام 2019م ، الذي يهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للقطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني.وستقدم المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة الدعم إلى هيئة تنمية الصادرات السعودية في تنفيذ الخطة في المملكة، فيما يكمن الهدف الأبرز والأكثر شمولاً في تشجيع وتحفيز نمو وتطور القطاع الخاص ، كما ستقوم المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بدور وكيل الاستثمار بالنسبة لهيئة تنمية الصادرات السعودية من حيث تقديم خدمات إدارة الاستثمار ضمن نطاق مبادرة تمويل الصادرات في الفترة التي تسبق تأسيس بنك الاستيراد والتصدير السعودي ، وبموجب هذه المبادرة ، ستقدم المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ايضاً تمويلات تصدير واستيراد متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لدعم الشركات السعودية ودعم نمو الصادرات غير النفطية من خلال طرح حلول تمويل جذابة.وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ، المهندس هاني سالم سنبل : "تتمتع المؤسسة بسجل حافل وتجربة طويلة في مجال إدارة المبادرات والبرامج التي تهدف إلى تعزيز وتنمية التجارة ولديها حلول تمويلية مبتكرة لمقابلة احتياجات الدول الأعضاء في هذا المجال ، وستعمل المؤسسة مع هيئة تنمية الصادرات السعودية لتنفيذ مبادرة تعزيز تمويل الصادرات السعودية ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص بالمملكة" ، مثمناً دور هيئة تنمية الصادرات السعودية في إطلاق هذه المبادرة ، متطلعاً في الوقت ذاته للتعاون مع الهيئة في كل ما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030م.// انتهى //19:30ت م0259