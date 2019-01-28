لندن 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واسأعربت الحكومة البريطانية اليوم عن لقلها تجاه الأوضاع في اليمن.وقال وزير الخارجية البريطاني جيرمي هينت في بيان اليوم "نحن قلقون بعد ورود أنباء عن وقوع مزيد من الضحايا المدنيين في اليمن وتجاه إستمرار شح أزمة الغذاء هناك".وأضاف "على الرغم من العمل المتميز الذي يقوم به مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث وكبير المراقبين الأمميين في اليمن الجنرال الهولندي باتريك كمارت، الا أنه من الملح جداً إلتزام ميليشيا الحوثي والحكومة اليمينة بتطبيق بنود إتفاقية ستوكهولم بصورة كاملة وفي أسرع وقت" .// انتهى //19:45ت م0263