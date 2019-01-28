واشنطن 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واستوقعت هيئة الأرصاد الوطنية الأمريكية أن تهب موجة شديدة البرودة على منطقة الغرب الأوسط الأمريكي هذا الأسبوع مصحوبة بسقوط ثلوج ودرجات حرارة قاسية البرودة وربما رياح باردة خطيرة تهدد الأرواح على أنحاء شمال ولاية إلينوي وشمال غرب ولاية إنديانا.وقالت في بيان اليوم أن الثلوج بدأت في السقوط على منطقة شيكاغو ليل امس وبعد ذلك، ستتعرض المنطقة ”لأبرد كتلة هوائية منذ سنوات“ يوم الثلاثاء مع طقس يشهد تقلبات يستمر حتى يوم الجمعة، ويتوقع أن تنخفض درجات حرارة في المنطقة إلى مستويات قياسية في منتصف الأسبوع.وأكدت الهيئة ان الكتلة الباردة ستضرب مناطق في شمال شرق الولايات المتحدة أيضاً، حيث من المتوقع أن تشهد نيويورك وواشنطن العاصمة وبنسلفانيا ونيو إنجلاند شمال ولاية مسيسيبي وشمال ولاية ألاباما وأجزاء من ولايتي كنتاكي درجات حرارة متجمدة، لكنها لن تكون بقسوة درجات الحرارة الباردة في المناطق الداخلية، ويتوقع سقط ثلوج أيضاً.// انتهى //19:46ت م0265