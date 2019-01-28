ملهم 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واسحصد " مزيون" و " مرعب" و " لهب" و " شعاق " إولى مراكز أشواط سباقات اليوم الرابع لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بنسخته الأولى المقام حالياً في ملهم شمال الرياض ، ويستمر حتى 3 فبراير القادم .وشهدت السباقات منافسة قوية ونتائج لافتة في مسابقات الملواح ( جير شاهين فرخ ) والملواح ( جير شاهين قرناس ) في مسافة 400 متر.وجاءت نتائج الشوط الأول من مسابقة الملواح "400 متر" فئة (جير شاهين فرخ ):- المركز الأول: مزيون لصاحبة برغش محمد البرغش المنصوري مسجلاً مدة 16.791 ثانية.- المركز الثاني شباب لصاحبه نايف عبدالله العرجاني مسجلاً مدة 17.066 ثانية.- المركز الثالث: محطم لصاحبه ارميزان عبدالله الدوسري مسجلاً مدة 17.349 ثانية.وفي فئة (جير شاهين قرناس )جاءت نتائج الشوط الأول من مسابقة الملواح "400 متر" :- المركز الأول: مرعب لصاحبه سعد إبراهيم البوعينين مسجلاً مدة 16.924ثانية.- المركز الثاني: مدخور لصاحبه حميد محمد المنصوري مسجلاً مدة 17.475 ثانية.- المركز الثالث: أسناد لصاحبه بدر فهد الشمري مسجلاً مدة 18.851 ثانية.بدورها نتائج الشوط الثاني من مسابقة الملواح "400 متر" لفئة (جير شاهين قرناس ) فجاءت كالتالي:- المركز الأول: لهب لصاحبه ارميزان عبدالله الدوسري مسجلاً مدة18.945 ثانية.- المركز الثاني: بيب لصاحبه فلاج عبدالله الدوسري مسجلاً مدة 19.013 ثانية.- المركز الثالث: ذياب لصاحبه فهد محمد المنصوري مسجلاً مدة 19.095 ثانية.وعلى غرار الشوطين الأول والثاني من مسابقة الملواح "400 متر" فئة (جير شاهين قرناس ) فكانت نتائج الشوط الثالث وفق الآتي:- المركز الأول: شعاق لصاحبه مسفر عبدالله الدوسري مسجلاً مدة18.709 ثانية.- المركز الثاني: دي سيرت لصاحبه محمد برغض المنصوري مسجلاً مدة 18.718 ثانية.- المركز الثالث: مرعب لصاحبه محمد عبدالله الدوسري مسجلاً مدة 18.911 ثانية.// انتهى//19:58ت م0267