المدينة المنورة 2 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واسرفعت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة استعداداتها وجاهزيتها داخل المدينة والمحافظات التابعة لها، تزامنا مع التحذيرات الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة و المديرية العامة للدفاع المدني حول التغييرات المناخية التي شهدتها المنطقة منذ فجر اليوم.وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة خالد بن مساعد السهلي أنه تم استدعاء عدد من الفرق الإسعافية وتشغيل مركز القيادة والتحكم لقيادات المنطقة والتطوع، مبينا أنه في حالة الاحتياج أو زيادة الحالات عن المعدل الطبيعي اليومي للحالات، وحدوث أي طارئ سيتم على الفور البدء بخطة الطوارىء وإشعار جميع الموظفين بذلك واستدعائهم وتشغيل مركز الإسناد والدعم بالطاقة القصوى.وبين السهلي أن الفرق الإسعافية بالهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة وبالتعاون مع الجهات المعنية باشرت عددًا من الحالات الإسعافية، حيث تلقت الفرق الإسعافية حتى الساعة الخامسة من مساء اليوم الاثنين ٨٦ بلاغًا، تم نقل ٥٢ حالة في حين تلقت الفرق التطوعية ٦٧بلاغًا تم نقل ٤٧ حالة منها.وأشار السهلي إلى أن المسجد النبوي والساحات المحيطة به تسعة فرق تطوعية وفرقتا إسعاف وفرقة للعناية الطبية، بالإضافة إلى عدد من الفرق الإسعافية داخل المدينة والمحافظات والقرى التابعة لها.يذكر أن الهيئة تعمل على مدار الساعة وتستقبل بلاغات طالبي الخدمة الإسعافية من خلال عمليات المنطقة الإسعافية على الرقم ٩٩٧ أو من خلال تطبيق أسعفني على الأجهزة الذكية.//انتهى//20:50ت م0274