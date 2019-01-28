تبوك 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واساستقبل مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتبوك الدكتور محمد بن عبدالله الحربي في مكتبه بالإدارة أمس, رئيس لجنة خلافة الغازي بالمنطقة الشمالية الغربية العقيد أحمد بن مرزوق البلوي وأعضاء اللجنة.وفي مستهل اللقاء رحب الدكتور الحربي بأعضاء اللجنة لبرنامج خلافة الغازي بالمنطقة الشمالية الغربية، مشيدًا بالوقت ذاته بالبرنامج الذي يستهدف شريحة مهمة في المجتمع وهم ذوي المرابطين على الحدود، وما حققه من إنجازات وتقديم خدمات نوعية لهذه الفئة الغالية على الجميع.كما أطلع مدير الفرع أعضاء اللجنة على ما يقدمه فرع الوزارة من خدمات‏ للمشاركين والمصابين وذوي الشهداء.عقب ذلك تم التباحث بين الطرفين في العديد من المواضيع المشتركة التي تخدم أهداف اللجنة ويحقق النتائج المرجوة من إنشائها كواجب وطني يقع على عاتق الجميع، وهو أقل ما يمكن تقديمه لجنودنا البواسل المرابطين على الثغور للدفاع عن بلاد الحرمين الشريفين .//انتهى //20:51ت م0275