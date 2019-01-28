تبوك 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واسطبقت بلدية محافظة تيماء خطتها للطوارئ المعدة مسبقًا استعدادًا لموسم الأمطار والتي بدأ بتنفيذها مساء أمس بالتزامن مع بداية هطول الأمطار على المحافظة.وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام ببلدية المحافظة فواز العنزي أن فرق الطواري التابعة لبلدية محافظة تيماء باشرت أعمالها بنزح تجمعات المياه، وإصلاح أعطال الإنارة، وفتح الطرق وتنظيفها من الأتربة إثر الأمطار الغزيرة التي على المحافظة .وأشار إلى أن الفريق الميداني تم تشكيله من 15 مشرفًا و35 معدة، إضافة لـ150 عاملًا، مازال يعمل بالميدان لحين الانتهاء من المهام المنوطة به .// انتهى //20:56ت م0276