المدينة المنورة ٢٢ جمادى الأولى 1440هـ الموافق ٢٨ يناير 2019م واستمكنت أمانة منطقة المدينة المنورة من معالجة آثار تجمعات مياه الأمطار وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها في المواقع غير المخدومة بشبكة التصريف في عدد من الأحياء والشوارع الرئيسة خلال وقت قياسي رغم استمرار هطول الأمطار الغزيرة التي هطلت منذ فجر اليوم بمنطقة المدينة المنورة.وأعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة عن جاهزية واستعداد الآليات والمعدات والكوادر البشرية قبل هطول الأمطار بـ 24 ساعة، حيث تم البدء فورًا بتنفيذ الخطط المعدة مسبقًا للحالات المطرية، و استنفار جميع الآليات والمعدات والكوادر البشرية في المواقع المحددة مسبقًا لتجمع مياه الأمطار، وذلك تطبيقًا لخطة عمل مسبقة حيث تأتي الخطة على عدة مراحل تشمل المرحلة الأولى سرعة الإنجاز خلال الساعات الأولى من فتح الطرق الرئيسة والفرعية بأسرع ما يمكن وتسهيل حركة السير للمواطنين والتي انتهت منها الأمانة خلال الساعات الأولى.وتأتي المرحلة الثانية لاستكمال أعمال النظافة التي خلفتها الأمطار وإنهاء جميع الملاحظات.فيما تواصل الأمانة ممثلة بوكالاتها وبلدياتها الفرعية والضواحي و الإدارات المختصة بالأمانة جهودها لاستكمال معالجة جميع المواقع الأخرى ذات التكورات المتوسطة والبسيطة داخل الأحياء.يذكر أن عدد الآليات والمعدات المشاركة خلال الحالة المطرية بلغت 285 معدة وآلية وبلغ عدد الكوادر البشرية المشاركة 1260فردًا.فيما رفعت الأمانة وبلدياتها الفرعية والضواحي جاهزيتها لأي حالات مطرية قادمة بمشيئة الله تعالى.وتهيب أمانة منطقة المدينة المنورة بالمواطنين والمقيمين في حال وجود أي ملاحظات التواصل عبر مركز طوارئ الأمانة " 940 " أو عبر تطبيق " أمانتي 940 " أو عن طريق حسابات الأمانة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.// انتهى //21:14ت م0278