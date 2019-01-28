الرياض 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واسوصلت معالي رئيسة مجلس النواب بجمهورية الفلبين غلوريا ماكاباغال أرويو والوفد المرافق لها إلى الرياض اليوم في زيارة رسمية للمملكة تلبية لدعوة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ .وكان في استقبال معاليها ، معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور عبد الله بن سالم المعطاني ، وعضو المجلس اللواء علي بن فهد السبهان وعضو المجلس الدكتورة نهاد بنت محمد الجشي وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الفلبين الدكتور عبد الله بن ناصر البصيري .ويرافق معالي رئيسة مجلس النواب بجمهورية الفلبين عدد من أعضاء مجلس النواب وعدد من ممثلي وزارة الطاقة وبعض رجال وسيدات الأعمال.يذكر أن معالي رئيسة مجلس النواب بجمهورية الفلبين ستلتقي خلال زيارتها الحالية للمملكة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وعددًا من كبار المسؤولين في المملكة.// انتهى //21:16ت م0280