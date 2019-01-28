أبها 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واسشاركت هيئة الهلال الأحمر بمنطقة عسير في فعاليات مهرجان محايل الشتوي " صدر الكرامة "، بعدد من الفرق الإسعافية والتطوعية سعيًا منها لتثقيف الزوار بالدور الذي تضطلع فيه من خلال إنقاذ المرضى والمصابين وتقديم المساعدات اللازمة لهم.وتضمنت مشاركة الهيئة في المهرجان على تعريف الزوار بدور الفرق الإسعافية والتجهيزات الطبية الحديثة ووسائل الإنقاذ التي تحويها عربة الهلال الأحمر المطورة، بالإضافة إلى تقديم الشرح المناسب عبر المعرض المصاحب لطرق ومبادئ الإسعافات الأولية و كيفية التعامل مع المصابين والمرضى في الحالات التي تستوجب التدخل السريع.ويتعرف مرتادو المهرجان على برنامج " أسعفني " الذي أطلقته الهيئة مؤخرًا، بدءًا من طريقة التسجيل إلى إنشاء البلاغات, واستدعاء الفرق الإسعافية وطلبها، وإرسال نداءات الاستغاثة، ومعرفة حالات البلاغات وطرق تتبع مساراتها، والاستدلال على موقع المبلغ ومعرفة المنشآت الصحية القريبة من المستخدم وإمكانية إنشاء معلومات عن التاريخ الطبي للمستفيد.ويقدم مشرف وحدة التدريب بمحافظة محايل عسير عبدالله محمد فلقي شرحًا للزوار عن أبرز البرامج التدريبية التي يستطيع الفرد الاستفادة منها والتسجيل فيها وفي مقدمتها برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية، إلى جانب تقديم شرح عن كيفية التعامل مع بعض الحالات الإسعافية وكيفية عمل الإنعاش القلبي الرئوي، وكيفية التعامل مع الحالات القلبية الطارئة، وبعض المهارات الإسعافية في حالات النزيف والكسور، ونبذة تعريفية عن مبدأ التطوع في الهيئة.وشهدت مشاركة الهلال الأحمر في " صدر الكرامة " تفاعلًا كبيرًا من مرتاديه.// انتهى //21:17ت م0281