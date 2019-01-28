تبوك 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واستنظم لجنة التنمية الاجتماعية بتبوك غدًا، دورة بعنوان " إدارة ورش العمل "، وذلك في مقر اللجنة بحي الورود بتبوك.وأوضح المدير التنفيذي للجنة محمد القيسي, أن الدورة تستهدف النساء والمشرفات على تنظيم الملتقيات، وتهدف إلى كسب المهارات وتنمية القدرات التي تفيد المشاركات علمياً وعملياً و في إعداد وإدارة ورش العمل, مشيرًا إلى أن الدورة ستتناول عددًا من المحاور أهمها: مفهوم ورش العمل وأنواعها وخطوات تنفيذ ورش العمل, بالإضافة إلى طرق إدارة الورش.وبين القيسي أن الدورة التي تقدمها المدربة نجاة بن مخاشن, تأتي ضمن برامج اللجنة لتنمية المهارات التخصصية للأفراد والمجتمع.// انتهى //21:19ت م0282