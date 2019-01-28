اقتصادي / مؤشرات الأسهم الأوروبية الرئيسة تنهي اليوم على تراجع
الاثنين 1440/5/22 هـ الموافق 2019/01/28 م واس
لندن 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واس
أنهت مؤشرات الأسهم الأوروبية الرئيسة تعاملاتها اليوم على تراجع.
وأغلق مؤشر "يورو ستوكس 50" القياسي على انخفاض بنسبة 0.82 % ليصل عند مستوى 3137.27 نقطة، كما تراجع مؤشر "داكس" الألماني 71.84 نقطة ليصل مستوى 11210.31 نقطة.
وتراجع مؤشري "أي إي إكس" الهولندي و "أي بي إي إكس 35" الأسباني بمقدار 4.22 نقطة و122.80 نقطة على الترتيب.
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