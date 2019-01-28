القاهرة 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واستغلب فريق الإسماعيلي لكرة القدم على ضيفه الاتحاد السكندري بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الأسبوع الـ 20 في بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.وبهذا الفوز رفع الإسماعيلي رصيده إلى 23 نقطة في المركز العاشر، بينما توقف رصيد الاتحاد السكندري عند 20 نقطة في المركز السابع عشر.// انتهى //21:27ت م0285