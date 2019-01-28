الرياض 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واستعادل فريقا الوحدة والحزم 1-1 اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع في مكة المكرمة ضمن الجولة السابعة عشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .وتقدم الوحدة مبكراً عند الدقيقة الثالثة عن طريق أحمد جابر وعادل للحزم عند الدقيقة 68 كينيدي أجبوا جاننجيك .وبهذه النتيجة رفع الوحدة رصيده إلى 28 نقطة نقطة والحزم إلى 16 نقطة .//انتهى //21:30ت م0287