رياضي / الوحدة والحزم يتعادلان في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم
الاثنين 1440/5/22 هـ الموافق 2019/01/28 م واس
الرياض 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واس
تعادل فريقا الوحدة والحزم 1-1 اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع في مكة المكرمة ضمن الجولة السابعة عشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .
وتقدم الوحدة مبكراً عند الدقيقة الثالثة عن طريق أحمد جابر وعادل للحزم عند الدقيقة 68 كينيدي أجبوا جاننجيك .
وبهذه النتيجة رفع الوحدة رصيده إلى 28 نقطة نقطة والحزم إلى 16 نقطة .
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21:30ت م
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