نجران 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واستنظم جمعية التنمية الأسرية بمحافظة بدر الجنوب غدًا، برنامج "ديوانية بدر الجنوب"، وذلك باستراحة بلدية المحافظة.ويتضمن البرنامج الذي يقام بعد صلاة العشاء، العديد من الفقرات المنوعة الهادفة إلى مد أواصر الإخاء والترابط بين أبناء الوطن ، إضافة إلى إقامة عدد من المسابقات لاكتشاف المواهب وتنميتها، إلى جانب فقرة "الراوي" التي تتيح التعرف على قصص ومآثر الأفعال الحميدة.//انتهى//21:36ت م0288