الرياض 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واسشرّف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ، مساء اليوم ، حفل سفارة جمهورية الهند لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك بقصر الثقافة بحي السفارات بالرياض .وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل سفير جمهورية الهند لدى المملكة أحمد جاويد، وعدد من المسؤولين بالسفارة.حضر الحفل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.// انتهى //21:50ت م0292