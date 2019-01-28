عمّان 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واسالتقى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسلامة الطرق جان تود، والمفوض الأوروبي لشؤون النقل فيوليتا بولتش، اللذين يزوران الأردن حاليًا.وتم خلال اللقاء، التأكيد على أهمية تكثيف التعاون وتبادل الخبرات بين الأردن والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في مجال تعزيز السلامة على الطرقات، والحد من الحوادث المرورية.// انتهى //21:52ت م0293