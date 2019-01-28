عمّان 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واسالتقى رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز اليوم، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسلامة الطرق جان تود، والمفوض الأوروبي لشؤون النقل فيوليتا بولتش، اللذين يزوران الأردن حاليًا.وتم خلال اللقاء بحث التعاون في مجالات السلامة على الطرق، ومشاريع النقل والربط السككي بين دول الإقليم.// انتهى //22:10ت م0297