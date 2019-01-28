تبوك 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واسينظم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك غدًا اللقاء الافتتاحي لمشروع تطوير أعمال الإرشاد الزراعي, بحضور مدير الفرع المهندس هزاع الرويلي، ومدير عام إدارة الإرشاد الزراعي بالوزارة المهندس نايف المسعودي، وعدد من المزارعين ومربي الماشية والمهتمين بالقطاع الزراعي بالمنطقة.وسيتم خلال اللقاء الذي سيقام بمركز احتفالات أمانة منطقة تبوك استعراض نبذة تعريفية عن المشروع الذي ينفذه مجلس الجمعيات التعاونية لرفع مهارات المزارعين وزيادة الانتاج وتقنين الموارد وضبط جودة المنتج.// انتهى //22:20ت م0300