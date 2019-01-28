طرابلس 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واسالتقى رئيس النمسا الكسندر فان دير بيليين، اليوم في فيينا، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج الذي يزور النمسا حالياً.وقدم السراج خلال اللقاء، لمحة عن مستجدات الوضع السياسي في ليبيا كما عبر عن تقديره لدعم النمسا لحكومة الوفاق وللمسار الديمقراطي، وحرصها على مساعدة الليبيين على تجاوز الأزمة الراهنة.وأكد أن الوضع في ليبيا يتجه بصفة عامة نحو التحسن وأن حكومة الوفاق تدعم مبادرة المبعوث الأممي غسان سلامة التي تفضي إلى انتخابات تجرى في إطار دستوري سليم، مؤكدًا أن خيار الانتخاباتالذي سبق وأن طرحه عام 2017م يعد من وجهة نظره المخرج الوحيد من الأزمة الراهنة.من جانبه، أكد رئيس النمسا دعم جهود السراج لتحقيق الأمن والاستقرار في بلاده، معربًا عن حرص النمسا على تطوير العلاقات الثنائية مع ليبيا وتفعيل اتفاقيات التعاون معها التي تشمل مجالات حيوية متعددة.// انتهى //22:47ت م0306