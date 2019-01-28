تعـز 22 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 28 يناير 2019 م واسزار وفد من منظمات الامم المتحدة اليوم مدينة تعز اليمنية للاطلاع على أوضاع المدينة واحتياجاتها خاصة فيما يتعلق بالجانب الصحي والإنساني.واستعرض وكيل أول محافظة تعـز الدكتور اليمني عبدالقوي المخلافي خلال لقائه بعدد من ممثلي منظمات منسقيه الشؤون الإنسانية "الأوتشا" والصحة العالمية ، واليونيسيف ، وصندوق الأمم المتحدة، ما تعانيه المحافظة جراء الحرب والحصار من قبل المليشيا الانقلابية المدعومة من إيران, التي ادت إلى تدمير البنية التحتية وانهيار للمؤسسات المدنية والعسكرية ، مما فاقم من زيادة المعاناة الإنسانية.وأكد المخلافي ضرورة وجود مكتب للأمم المتحدة في مدينة تعز ، للإسهام في التخفيف من معاناة المواطنين اليمنيين من خلال تقديم الخدمات العامة وتلبية الاحتياجات الإنسانية في المحافظة, مؤكداً أن الوضع الأمني في المدينة أصبح مستقر.// انتهى //23:47ت م0307