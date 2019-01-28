القاهرة 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واسحقق فريق الأهلي لكرة القدم فوزًا مستحقًا على مضيفه وادي دجلة بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الأسبوع الـ 20 في بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.وبهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 33 نقطة ليحتل المركز الثالث بفارق 6 نقاط عن فريق بيراميدز الوصيف، بينما تجمد رصيد وادي دجلة عند 20 نقطة في المركز السادس عشر.// انتهى //23:52ت م0309