الرياض 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واستغلب فريق النصر على نظيره أحد 4-0 اليوم على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة ضمن الجولة السابعة عشر لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.وسجل أهداف النصر كل من عبدالرزاق حمدالله وسلطان الغنام ويحيى الشهري وعوض خميسفي الدقائق 16 و46 و71 و78 ليرفع النصر رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثاني، وبقي أحد على رصيده السابق 6 نقاط في المركز الأخير.وفي القصيم و على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، حقق فريق الأهلي فوزًا مهمًا على مضيفة التعاون بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، ليصل إلى النقطة 30 في المركز الرابع، فيما ظل التعاون على نقاطه الـ 26 في المركز التاسع.وسجل للأهلي كل من عبدالفتاح عسيري ودجانيني تافاريس (هدفين) وعمر السومة في الدقائق 41 و64 و80 و87، فيما جاءت أهداف التعاون بواسطة إبراهيم الزبيدي وجهاد الحسين وهيلدونأوجستو في الدقائق 56 و60 و85.وحقق فريق الباطن الفوز بهدفين دون رد على ملعبه ووسط جماهيره، أمام ضيفه الفيصلي.سجلها رائد عبدالله الغامدي قبل النهاية بخمس دقائق، وكريسان دا كروز من ركلة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع، ليرفع رصيده إلى 18 نقطة في المركز الـ 12، بينما استمر الفيصلي في المركز السابع بـ24 نقطة.// انتهى //23:59ت م0310