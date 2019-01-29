محايل 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واسنظم مركز بحر أبو سكينة التابع لمحافظة محايل عسير، اليوم أمسية ثقافية ضمن فعاليات مهرجان محايل الشتوي " صدر الكرامة "، بحضور المحافظ محمد بن ناصر بن لبده، وذلك على المسرح المفتوح بجادة محايل.ونوه رئيس مركز بحر أبو سكينة حمود بن ظافر الحقباني ، بما تتميز به محافظة محايل من مقومات سياحية كونها تحتضن مهرجانًا ثقافيًا اجتماعيًا اقتصاديًا يمتد عطاؤه لأكثر من ثلاثة أشهر ويشهد العديد من الفعاليات والبرامج التي تلبي احتياج المواطن والمقيم .ونوه بحرص ومتابعة وتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير لخدمة الإنسان والمكان، سائلًا الله تعالى أن يديم على المملكة نعمة الأمن والاستقرار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وأن ينصر الجنود المرابطين على الثغور .وتخلل الأمسية لوحات شعبية، وقصائد نبطية ، واختتمت بأوبريت فني بعنوان " وطن الكرامه " شارك في تقديمه عدد من الفرق الشعبية.// انتهى //00:31ت م0312