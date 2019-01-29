بيروت 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واسأقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبد الله بخاري اليوم، مأدبة عشاء على شرف وفد أعضاء مجلس الشورى القاضي الدكتور عيسى الغيث والدكتور فهد العنزي.وتخلّل المناسبة التي أقيمت في مقر إقامة السفير في اليرزة، وحضرها أصحاب السعادة الملاحق ومدراء المكاتب الفنية بالسفارة، تبادل الأحاديث الودية والتقاط صور تذكارية.// انتهى //00:48ت م0314