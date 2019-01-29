القاهرة 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واسواصل جناح المملكة العربية السعودية المشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 50 "اليوبيل الذهبي" فعالياته الثقافية باستقبال عددٍ من كبار الزوار، الذين أشادوا بحسن التنظيم والتنسيق داخل الجناح.وأكدوا أن دور النشر السعودية المشاركة سواء الأهلية أو الحكومية تميزت بتنوع إصدارتها في كافة المجالات الثقافية والعلمية، مثمنين دور المملكة في الترويج للثقافة العربية على المستوى الإقليمي والعالمي.واستقبل جناح المملكة الملحق الثقافي بسفارة سلطنة عمان بالقاهرة الدكتورة منى الزدجالية التي أكدت أن الثقافة السعودية تثري الثقافة العربية، منوّهة بأن الجناح بصفة عامة يعتبر معرضًا داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب من حيث عدد الجهات ودور النشر المشاركة به، سواء حكومية أو خاصة، أو من حيث المساحة أو عدد الإصدارات، ما يشير إلى أن حركة النشر في المملكة نشطة وفي تطور مستمر.وأشارت إلى أن التنوع في الإصدارات المختلفة ما بين ثقافة وأدب وتاريخ وإصدارات علمية، يعبر عن الحركة الفكرية السعودية التي تسهم بقوة في نهضة الفكر والثقافة العربية.وقد جذبت واجهة جناح المملكة العربية السعودية المميزة جمهور معرض القادرة للكتاب حيث ظهرت لافتة كبيرة تحمل صورتين كبيرتين الأولى لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - تصحبها بعض عباراته التي تقول: "تمثل الثقافة بمفهومها الشامل قاسمًا مشتركًا أساسيًا بين شعوب العالم وعاملاً مهمًا لتعزيز الأمن وترسيخ مفهوم التعايش والحوار العالمي من أجل مستقبل أفضل".أما الصورة الثانية فهي لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - مصحوبة برؤية المملكة 2030 تحت عنوان "مجتمعنا يعتز بهويته وثقافته الوطنية عبر الفخر بالإرث الثقافي السعودي الإسلامي العربي والاهتمام بالتنشئة الاجتماعية واللغة العربية وإقامة الفعاليات والمتاحف الوطنية وإحياء مواقع التراث وتسجيلها دوليًا وتمكين الجميع من الوصول إليها".// انتهى //00:51ت م0315