عدن 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واسالتقى وزير الخارجية اليمني خالد حسين اليماني اليوم سفير المملكة المتحدة لدى اليمن مايكل آرون.وجرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات والتطورات السياسية على الساحة اليمنية ودور بريطانيا في دعم العملية السياسية في اليمن.ونوه وزير الخارجية اليمني بضرورة تنفيذ اتفاق استكهولم وانسحاب مليشيا الحوثي المدعومة من إيران من مدينة وموانئ مدينة الحديدة اليمنية.. مشيداً بموقف الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرش المبدئي وتأكيده على هذه المسألة.من جهته، جدد السفير البريطاني التأكيد على دعم بلاده للحكومة الشرعية اليمنية.// انتهى //00:53ت م0316