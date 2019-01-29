القاهرة 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واسيشارك مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني لأول مرة بجناح المملكة ضمن فعاليات الدورة الخمسين "اليوبيل الذهبي" لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وذلك باعتباره مركز وطني معني بتعزيز قيم التعايش والسلام والتلاحم الوطني من خلال الحوار.وتأتي مشاركة مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني في جناح المملكة بالمعرض هذا العام لأهمية دوره في نشر ثقافة التعايش والحوار، وهي الثقافة التي تدعمها وتتبناها المملكة العربية السعودية منذ عقود طويلة.وقال مدير العلاقات العامة والإعلام بالمركز إبراهيم الحوتان إن المركز يعمل من أجل ترسيخ وتعزيز قيم السلام والتعايش وثقافة الحوار ونشرها بين أفراد المجتمع بما يحقق المصلحة العامة، ويحافظ على الوحدة الوطنية، لافتًا الانتباه إلى أن المركز يسعى لتحقيق وخلق مجتمع متحاور لوطن متلاحم من خلال نشر ثقافة الحوار والتعايش.وأوضح الحوتان أن المركز يفتح أبوابه داخل المملكة وخارجها من أجل ترسيخ وتعزيز ثقافة الحوار والتعايش بين جميع الفئات والقطاعات المختلفة، وهذا أحد أهم الأسباب التي تأسس المركز من أجله لرفع الوعي بأهمية ثقافة الحوار لحياة الشعوب والمجتمعات.// انتهى //00:54ت م0317