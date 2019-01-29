عـدن 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واسناقش رئيس الوحدة التنفيذية اليمنية لإدارة مخيمات النازحين نجيب السعدي اليوم في العاصمة المؤقتة عدن مع مديرة مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين جاكلين بارليفليت عدداً من القضايا المتعلقة بأوضاع اللاجئين والنازحين.وأشار السعدي خلال اللقاء إلى معاناة النازحين التي يمرون بها أثر الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، على الشعب اليمني وما تسببت بهِ من أوضاع مأساوية، لافتًا النظر إلى ما تقوم به المليشيا من نهب للمساعدات الغذائية المخصصة للنازحين وبيعها في السوق السوداء وتسخيرها لصالح مجهودها الحربي لقتل الشعب اليمني.وأكد أهمية التنسيق بين الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين والمفوضية من أجل تخفيف معاناة النازحين.// انتهى //00:56ت م0318