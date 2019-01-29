الجوف 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واسلقي عدد من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران مصرعهم مساء اليوم جراء غارات جوية شنتها مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، في مديرية المتون غربي محافظة الجوف اليمنية.وأوضح موقع ( سبتمبر نت ) الناطق باسم وزارة الدفاع اليمنية أن الغارات استهدفت تعزيزات للمليشيا كانت في طريقها إلى الجبهة، مما أدى إلى تدمير عدد من الآليات التابعة لها، ومصرع وإصابة من كان على متنها من عناصر انقلابية.واستهدفت مقاتلات التحالف تجمعًا للمليشيا في منطقة الغدير بجبل حام، مخلّفة قتلى وجرحى في صفوف الانقلابيين، بالإضافة إلى تدمير مدفع مضاد للطيران عيار "23مم".// انتهى //02:08ت م0321