عرعر 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واستابع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية سير العمليات الميدانية للبحث عن مواطن وأربعة نساء مفقودين في منطقة حدودية والذين تم العثور عليهم تائهين في منطقة الجندلية شمال شرق مدينة عرعر .ووجه سموه الأجهزة المعنية بتوفير الرعاية الصحية الكاملة للمواطن، فيما تم تسليم النساء لذويهن وهن بصحةٍ جيدة ولله الحمد .// انتهى //02:46ت م0322